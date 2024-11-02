Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
- Hà Nội: 63 phố Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng của công ty.
- Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất tại Công ty
- Phối hợp với bên sản xuất khi có yêu cầu kiến nghị của khách hàng với sản phẩm
- Lưu hồ sơ và các chứng từ liên quan tới quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Đánh giá nhà cung cấp, thầu phụ thực hiện các công việc tại của công ty
- Lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu - Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.
- Lập báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
- Lập báo cáo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất.
- Thông tin với giám sát khách hàng hoặc đơn vị tư vấn giám sát, nhà cung cấp về tình hình chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên về chuyên nhành hóa thực phẩm
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, muốn gắn bó lâu dài, có trách nhiệm với công việc
Độ tuổi: Nam, từ 23 – 40 tuổi
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng lập báo cáo
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
2. Thời gian làm việc: 8h-17h, thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ trưa 1h, nghỉ chủ nhật 3. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước , thưởng lương 13, du lịch, kpis theo doanh thu công ty
4. Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
