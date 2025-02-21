Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Văn Phòng Đại Diện Vietthinh Korea Co.,ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Làm việc với các nhà máy để đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian và giá cả

• Phát triển mẫu: nhận đơn hàng mới từ khách, làm việc với bộ phận Mẫu để may mẫu, gửi mẫu, báo giá.

• Theo dõi đơn hàng từ phát triển tới xuất hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh ở nhà máy.

• Tính định mức và cân đối nguyên phụ liệu

• Làm việc với các nhà máy để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, và tiến độ của đơn hàng.

• Làm báo cáo và các yêu cầu khác từ trưởng bộ phận.

• Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

• Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30 sáng - 4:30 chiều, thứ Bảy làm đến 12:00.