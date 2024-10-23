Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ nghiên cải tiến quy trình chế biến sản phẩm hiện tại phù hợp với khả năng vận hành cửa hàng.;

Đảm bảo tất cả nguyên vật liệu và sản phẩm tuân thủ theo quy định nhà nước và tiêu chuẩn của công

ty. Am hiểu về luật ATTP là một lợi thế.;

Hỗ trợ tiến hành thử nghiệm thí điểm để thiết lập tham số quy trình, xác nhận quy trình, thỏa thuận cảm quan và thử nghiệm người tiêu dùng trên thị trường và chuẩn bị mẫu thử nghiệm;

Quản lý và kiểm soát hệ thống tài liệu của phòng R&D, tất cả tài liệu liên quan cửa hàng, bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên vật liệu và bao bì;

Là thành viên của nhóm đánh giá cảm quan, kỹ năng cảm quan tốt và đại diện cho thị trường địa phương;

Làm việc mật thiết với phòng thiết bị trong việc đánh giá, thiết lập thông số cho thiết bị/ dụng cụ mới cho khối cửa hàng;

Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thực phẩm, Nông nghiệp;

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thực phẩm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống, chuỗi nhà hàng hoặc kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí QA/QC;

Biết sử dụng vi tính văn phòng.

Chịu khó, linh hoạt, chấp nhận di chuyển các địa điểm làm việc để phục vụ công việc;

Thời gian làm việc: hành chính T2-T7 hoặc OT khi cần. T7 có thể đi làm offline hoặc WFH tùy theo yêu cầu công việc;

Địa điểm làm việc: Phòng lab (Lê Quang Định Bình Thạnh) và tại văn phòng chính quận Bình Thạnh, nhà máy, đi các cửa hàng

Có thể nhận việc ngay.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến cụ thể;

Mức lương rất cạnh tranh, lương tháng 13, tăng lương 1 lần/năm;

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật; bảo hiểm 24/24; bảo hiểm sức khỏe;

12 ngày nghỉ phép năm;

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding;

Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện nội bộ, cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh đến vị trí quản lý cấp cao.

