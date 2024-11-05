Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153/1B LÊ THỊ LƠ ẤP TÂN THỚI 1 XÃ TÂN HIỆP, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nghiên cứu tạo mới mẫu ( công thức) hương liệu.

- Nghiên cứu, thực hiện ứng dụng hương liệu trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

- Nghiên cứu mẫu thành phẩm để giới thiệu khách hàng và chuyển giao quy trình công nghệ.

- Quản lý và lưu trữ các mẫu hương liệu, thành phẩm.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm hàng sản xuất (hương liệu).

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học, bảo quản, chế biến... hoặc tương đương.

- Có ít nhất kinh nghiệm 1-2 năm tại vị trí tương đương.

- THÀNH THẠO TIẾNG TRUNG

- Có kiến thức và kinh nghiệm về hương phụ liệu thực phẩm và đồ uống.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Nhanh nhẹn, trung thực, tư duy, sáng tạo và cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin