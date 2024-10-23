Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam, Quế Võ
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công đoạn sản xuất theo quy trình và hướng dẫn của quản lý
Vận hành máy móc, thiết bị sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất cho quản lý
Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc
Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Thực hiện các công đoạn sản xuất theo quy trình và hướng dẫn của quản lý
Vận hành máy móc, thiết bị sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất cho quản lý
Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc
Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan
Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương
Bảo hiểm full lương
Chế độ theo luật lao động
Thưởng Lễ, tết, du lịch hàng năm cùng công ty
Tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI