Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam, Quế Võ

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công đoạn sản xuất theo quy trình và hướng dẫn của quản lý Vận hành máy móc, thiết bị sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất cho quản lý Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Thực hiện các công đoạn sản xuất theo quy trình và hướng dẫn của quản lý
Vận hành máy móc, thiết bị sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất cho quản lý
Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc
Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan
Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Bảo hiểm full lương Chế độ theo luật lao động Thưởng Lễ, tết, du lịch hàng năm cùng công ty Tháng lương thứ 13
Thử việc 100% lương
Bảo hiểm full lương
Chế độ theo luật lao động
Thưởng Lễ, tết, du lịch hàng năm cùng công ty
Tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I2-01 & 02, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

