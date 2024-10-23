Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam, Quế Võ

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công đoạn sản xuất theo quy trình và hướng dẫn của quản lý Vận hành máy móc, thiết bị sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất cho quản lý Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Bảo hiểm full lương Chế độ theo luật lao động Thưởng Lễ, tết, du lịch hàng năm cùng công ty Tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin