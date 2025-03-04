Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 413 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Tân Bình, TPHCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu từ khoá và lên kế hoạch SEO Content cho ngành hàng phụ trách
Tối ưu SEO on-page, SEO off-page, Mobile, Schema, cấu trúc site,...
SEO Onpage: xây dựng liên kết nội bộ, viết bài, tối ưu nội dung chuẩn SEO.
SEO Offpage: xây dựng backlink, quản lý hệ thống site vệ tinh, social, ...
Quản lý, giám sát hiệu quả SEO với Google Search Console, Google Analytics, Ahref.
Trao đổi, báo cáo với trưởng bộ phận các vấn đề liên quan tới SEO, traffic, website.
Báo cáo công việc, hiệu quả SEO hàng tuần, tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về SEO, Content và Website (HTML/CSS, speed optimization, rich snippet...).
Biết sử dụng các công cụ quản lý website và tools hỗ trợ SEO.
Có kinh nghiệm làm SEO ở dự án lớn (truy cập > 100,000 visits/tháng) là một lợi thế.
Có trách nhiệm, tinh thần học hỏi, cầu tiến, hoà đồng, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360 Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tìm hiểu, đi sâu vào chuyên nghành tiếp thị kỹ thuật số, am hiểu về marketing online, bán hàng trực tuyến,
dễ dàng phát triển kinh doanh ở nhiều nghành nghề liên quan đến marketing online.
Thưởng Tết, lương tháng 13 + 14

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoa Tươi 360

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 413 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

