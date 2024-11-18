Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thư B04
- L19 an phú villa, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thiết kế sản phẩm POD (re-design, newdesign, làm mockup ...)
Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản, thiết kế sản phẩm
Phối hợp với seller ra mẫu thiết kế
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như AI, photoshop.
Ưu tiên biết vẽ
Đam mê với ngành POD
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : Từ 7tr -10tr + % doanh thu
Được cấp máy tính làm việc
Đóng bảo hiểm tự nguyện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
