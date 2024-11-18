Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thư B04 - L19 an phú villa, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thiết kế sản phẩm POD (re-design, newdesign, làm mockup ...)

Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản, thiết kế sản phẩm

Phối hợp với seller ra mẫu thiết kế

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như AI, photoshop.

Ưu tiên biết vẽ

Đam mê với ngành POD

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Từ 7tr -10tr + % doanh thu

Được cấp máy tính làm việc

Đóng bảo hiểm tự nguyện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin