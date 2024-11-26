Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Lesmers
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Lesmers

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Lesmers

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế sản phẩm đa dạng: Thiết kế hoặc redesign khoảng 10 sản phẩm mỗi ngày theo yêu cầu của công ty, bao gồm nhiều loại như 3D, 2D, Ornament, v.v., đảm bảo tuân thủ ngách, phong cách và màu sắc định hướng.
Thiết kế sản phẩm đa dạng:
Custom Design: Hoàn thành các đơn hàng thiết kế cá nhân hóa như custom name, photo khi có yêu cầu từ khách hàng.
Custom Design:
Phát triển ý tưởng sáng tạo: Đưa ra các sáng kiến thiết kế với góc nhìn cá nhân, phù hợp với phong cách mà công ty hướng tới.
Phát triển ý tưởng sáng tạo:
Hợp tác đội nhóm: Tham gia tích cực vào các hoạt động chung của công ty và bộ phận, hỗ trợ đồng nghiệp và đóng góp vào tinh thần teamwork.
Hợp tác đội nhóm:
Tuân thủ quy trình: Hiểu rõ và thực hiện theo quy trình làm việc, tiêu chuẩn chất lượng của công ty và nắm vững OKRs cá nhân cũng như của bộ phận.
Tuân thủ quy trình:

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang in ấn...
Kỹ năng thiết kế: Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa 2D và 3D, có kinh nghiệm thiết kế Ornament và các loại sản phẩm khác; khả năng nâng cao kỹ năng dựa trên yêu cầu cụ thể của công ty.
Tư duy sáng tạo: Khả năng sáng tạo và tư duy thiết kế phù hợp với ngách sản phẩm kinh doanh của công ty.
Yêu cầu khác: Đính kèm portfolio khi ứng tuyển
Yêu cầu khác:
Đính kèm portfolio khi ứng tuyển
Tự chủ hành động: Chủ động trong công việc, có khả năng tự quản lý và quyết định.
Sẵn sàng cầu tiến và dấn thân: Luôn học hỏi, cải thiện và cam kết với công việc được giao.
Có trách nhiệm với mục tiêu: Chịu trách nhiệm trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.
Kỹ năng làm việc nhóm và hòa nhập tốt với môi trường công ty.
Tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại Công ty TNHH Lesmers Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12 triệu + bonus % sản phẩm nếu đạt điểm team;
8-12 triệu + bonus
Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành; 12 ngày phép năm;
Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ tết trong năm, lương tháng 13;
Sếp cực tâm lý và luôn support nhân viên. Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Du lịch từ 1-2 lần/năm; môi trường trẻ trung, năng động. Độ tuổi GenZ;
Tổ chức sinh nhật, lễ tết và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng;
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc;
Phụ cấp gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lesmers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lesmers

Công ty TNHH Lesmers

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

