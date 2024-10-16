Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Tín Nghĩa làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19 Đường 26, P. Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phối hợp sản xuất: Làm việc chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật và thi công để đảm bảo triển khai sản xuất từ thiết kế đã được duyệt.

Chịu trách nhiệm công việc: Đảm bảo công việc được thực hiện đúng quy trình và báo cáo đầy đủ.

Thiết kế 3D: Sử dụng Sketup, 3Dmax để dựng hình 3D và thực hiện render.

Thiết kế 2D: Xuất file cho in ấn, cắt CNC, laser, fiber, maket thi công.

Thiết kế đồ họa: Thiết kế Poster, banner, và các nội dung quảng cáo in ấn.

Hợp tác với các bộ phận: Làm việc chặt chẽ với khách hàng và đội ngũ để đảm bảo ý tưởng sáng tạo đáp ứng yêu cầu.

Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thiết kế hoặc thi công quảng cáo bảng hiệu, trang trí, am hiểu các vật dụng quảng cáo trong và ngoài trời.

Có khả năng tư duy và sáng tạo cao.

Kỹ năng xử lý công việc và kiểm soát thời gian hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Thông thạo các phần mềm chuyên dụng : Autocad, llustrator, Photoshop, Corel,... Sketup, 3dmax, render...

Năng động, chăm chỉ và cẩn thận trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác.

Sáng tạo và trách nhiệm: Có khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc, và cam kết hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Tín Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 -15 triệu (tuỳ theo năng lực). Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Hỗ trợ tiền cơm trưa.

Lương 13 và các khoản thưởng khác theo tình hình kinh doanh.

Phép năm: 12 ngày và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước.

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Thời gian làm việc: Làm việc 8 giờ/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng từ 7:30 – 11:30, chiều từ 13:00 – 17:00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Tín Nghĩa

