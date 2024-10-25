Tuyển Nhân viên thủ kho TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10E Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sắp xếp, bảo quản các hàng hoá trong kho gọn gàng
- Lập phiếu xuất/nhập kho
- Lập báo cáo hàng thực còn và hết sắp xếp hàng hóa theo mã số đúng quy định.
- Kiểm tra hàng nhập, hàng xuất theo hóa đơn - Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ
- Đối chiếu hóa đơn và phiếu giao nhận hàng
- Theo dõi, báo cáo hàng xuất kho, nhập kho, chuyển kho
- Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán,,...
- Chịu được áp lực công việc cao để hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao;
- Có kỹ năng làm việc nhóm;
- Có khả năng giao tiếp tốt;
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm làm việc tại kho từ 6 tháng trở lên

Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận + Phụ cấp công tác phí + Phụ cấp ứng phó + Phụ cấp tập huấn diễn tập (nếu có)
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, ngày lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Miền Bắc; Miền Nam; Miền Trung; Nội tỉnh và lân cận; Toàn quốc;

