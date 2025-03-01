Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 225 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Quản lý, giám sát hoạt động xuất nhập kho hàng hóa, đảm bảo chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt.

Lập kế hoạch và tổ chức sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, tối ưu hóa không gian lưu trữ.

Quản lý và cập nhật số lượng hàng tồn kho, báo cáo định kỳ về tình hình hàng hóa.

Kiểm soát và giám sát quá trình vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của kho hàng.

Quản lý nhân viên kho, phân công công việc và giám sát hiệu quả công việc của họ.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động kho hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Tuân thủ các quy định, quy trình về quản lý kho hàng của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng kho/Giám sát kho

Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho, xuất nhập hàng, kiểm kê hàng hóa.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, 365).

Chế Độ Đãi Ngộ

Mức lương 8-12tr (thương lượng)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lương T13, Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

