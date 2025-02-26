Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 718/18 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng và giao hàng, đặt hàng của kho

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu, lịch sử nhập xuất kho máy móc và vật tư

Thực hiện xuất máy móc thiết bị đi dự án, nhận và kiểm số lượng, tình trạng máy móc thiết bị sau khi triển khai dự án

Theo dõi và cấp phát đồ bảo hộ lao động + dụng cụ an toàn theo yêu cầu từ Hr

Sắp xếp hàng hóa trong kho

Sắp xếp máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa theo từng vị trí đảm bảo yêu cầu 5S và ISO quy định

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

Thực hiện công việc hiệu chuẩn máy móc thiết bị theo yêu cầu từ QLTT và P.ISO

Theo dõi và báo cáo các khoản chi tiêu cho kho

Thực hiện các yêu cầu từ QLTT và Ban lãnh đạo

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảm bảo thực hiện đúng đủ các báo cáo được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Từ 23 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên tất cả chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý kho

Có các chứng chỉ liên quan đến công việc là lợi thế

Kỹ năng về hệ thống hóa sổ sách và thông tin.

Sáng tạo, cải tiến các dụng cụ, thiết bị và phương pháp để tăng hiêu quả trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm theo thỏa thuận, phụ cấp công tác phí và lương tăng ca theo quy định của Công ty;

Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, lễ, ...

Phúc lợi bổ sung:

Được khám sức khỏe định kỳ, tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng chỉ tiêu nếu làm việc hiệu quả và tuân thủ tốt nội quy công ty;

Được làm việc trong môi trường kỹ thuật chuyên sâu, được đào tạo chuyên môn bài bản;

Được tham gia các khóa đào tạo từ Hãng.

Được tiếp xúc, làm việc với các thiết bị công nghệ cao và hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN

