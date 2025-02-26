Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN
- Hồ Chí Minh: 718/18 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng và giao hàng, đặt hàng của kho
Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu, lịch sử nhập xuất kho máy móc và vật tư
Thực hiện xuất máy móc thiết bị đi dự án, nhận và kiểm số lượng, tình trạng máy móc thiết bị sau khi triển khai dự án
Theo dõi và cấp phát đồ bảo hộ lao động + dụng cụ an toàn theo yêu cầu từ Hr
Sắp xếp hàng hóa trong kho
Sắp xếp máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa theo từng vị trí đảm bảo yêu cầu 5S và ISO quy định
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
Thực hiện công việc hiệu chuẩn máy móc thiết bị theo yêu cầu từ QLTT và P.ISO
Theo dõi và báo cáo các khoản chi tiêu cho kho
Thực hiện các yêu cầu từ QLTT và Ban lãnh đạo
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
Đảm bảo thực hiện đúng đủ các báo cáo được yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên tất cả chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý kho
Có các chứng chỉ liên quan đến công việc là lợi thế
Kỹ năng về hệ thống hóa sổ sách và thông tin.
Sáng tạo, cải tiến các dụng cụ, thiết bị và phương pháp để tăng hiêu quả trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, lễ, ...
Phúc lợi bổ sung:
Được khám sức khỏe định kỳ, tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng chỉ tiêu nếu làm việc hiệu quả và tuân thủ tốt nội quy công ty;
Được làm việc trong môi trường kỹ thuật chuyên sâu, được đào tạo chuyên môn bài bản;
Được tham gia các khóa đào tạo từ Hãng.
Được tiếp xúc, làm việc với các thiết bị công nghệ cao và hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI