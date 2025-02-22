Tuyển Nhân viên Thu ngân CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng một cách chính xác, nhanh chóng.

Kiểm tra và in hóa đơn, đảm bảo số liệu khớp với hệ thống.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh toán, giải đáp thắc mắc về giá cả, hóa đơn.

Quản lý, kiểm tra tiền mặt, thẻ ngân hàng, voucher, mã giảm giá theo quy định.

Đảm bảo máy POS, phần mềm thanh toán hoạt động ổn định, báo cáo khi có sự cố.

Đối chiếu, tổng kết doanh thu cuối ca và bàn giao theo đúng quy trình.

Giữ khu vực quầy thu ngân gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ vận hành nhà hàng trơn tru.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân trong ngành F&B/Hospitality.

Thành thạo phần mềm quản lý bán hàng (POS) là lợi thế.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, phong thái thân thiện và chuyên nghiệp.

Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản để hỗ trợ khách nước ngoài khi cần.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất kinh doanh.

Thưởng doanh số áp dụng cả trong thời gian thử việc.

Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và làm việc trong một dự án tiềm năng, có cơ hội thăng tiến.

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin