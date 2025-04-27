Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tư vấn bán hàng giải đáp xử lý kịp thời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm, chính sách của công ty

Kiểm kê hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ hàng tuần/tháng

Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng, trưng bày sản phẩm lên kệ, đảm bảo cửa hàng đạt tiêu chuẩn theo quy định

Kiểm tra, chốt số và báo cáo doanh thu tiền mặt hàng ngày

Nộp doanh thu tiền mặt cho Phòng kế toán

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 18 tuổi - 28 tuổi

Có kinh nghiệm 6 tháng bán hàng hoặc thu ngân

Có thể làm việc xoay ca

Tự tin giao tiếp, trung thực, vui vẻ.

Tại Công ty Cổ phần Shat Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân lương các ngày Lễ, Tết

Tham gia đủ BHXH

2 ngày phép/tháng

Ưu đãi giảm giá dành cho nhân viên

Xét tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, chuyên cần, tác phong làm việc

Học hỏi và update lên 1 vị trí cao hơn

Chế độ thăm hỏi: ốm đau, thai sản ....

Hoạt động nội bộ: Team Building; Christmas; ...

Đào tạo: Đào tạo bên ngoài và Đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Shat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin