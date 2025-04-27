Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Shat làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty Cổ phần Shat
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 66 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tư vấn bán hàng giải đáp xử lý kịp thời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm, chính sách của công ty
Kiểm kê hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ hàng tuần/tháng
Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng, trưng bày sản phẩm lên kệ, đảm bảo cửa hàng đạt tiêu chuẩn theo quy định
Kiểm tra, chốt số và báo cáo doanh thu tiền mặt hàng ngày
Nộp doanh thu tiền mặt cho Phòng kế toán
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên từ 18 tuổi - 28 tuổi
Có kinh nghiệm 6 tháng bán hàng hoặc thu ngân
Có thể làm việc xoay ca
Tự tin giao tiếp, trung thực, vui vẻ.
Tại Công ty Cổ phần Shat Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân lương các ngày Lễ, Tết
Tham gia đủ BHXH
2 ngày phép/tháng
Ưu đãi giảm giá dành cho nhân viên
Xét tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, chuyên cần, tác phong làm việc
Học hỏi và update lên 1 vị trí cao hơn
Chế độ thăm hỏi: ốm đau, thai sản ....
Hoạt động nội bộ: Team Building; Christmas; ...
Đào tạo: Đào tạo bên ngoài và Đào tạo nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Shat
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
