Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Lập Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 263 – 265 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện công tác thu chi tại cửa hàng

Quản lý tiền mặt, đảm bảo số liệu thu chi

Theo dõi, cập nhật và báo cáo doanh số, thu chi

Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng

Đảm bảo số liệu nhập xuất tại cửa hàng

Đảm bảo công tác vệ sinh và vận hành tại cửa hàng

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn từng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Ngoại hình ưa nhìn là một điểm cộng.

Có kinh nghiệm bán hàng / thu ngân tối thiểu 6 tháng trở lên

Kiến thức tin học cơ bản: excel, word,...

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi

Trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Lập Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.5tr/ tháng

Lương tháng 13

Thưởng các ngày Lễ, Tết

Tăng lương hàng năm

BHXH đầy đủ

Hỗ trợ ăn giữa ca

Du lịch hằng năm, team building theo chế độ của Công ty.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Lập Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin