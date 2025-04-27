Tuyển Nhân viên Thu ngân Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Thu ngân Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Siêu thị Co.opmart Đồng Văn Cống, 125 Đ. Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra thiết bị điện toán, dụng cụ hỗ trợ công tácthu ngân.
Thực hiện thủ tục thanh toán các đơn hàng giao sớm.
Tính tiền, thu tiền,kiểm đếm tiền và bao gói hàng hóa.
Thực hiện lệnh kết ca làm việc, kiểm tra tiền tại quầy thu ngân và kê, nộp đầy đủ và phối hợp với Bảo vệ chuyển tiền kết ca về phòng quỹ đúng quy trình, quy định
Kiểm đếm số tiền kết ca tại phòng quỹ đúng quy trình, quy định
Đổi, trả hàng cho khách tại quầy thu ngân: hủy giao dịch (phối hợp với tổ Bảo vệ), hủy bill (chưa xuất hóa đơn).
Kiểm tra và phối hợp tổ ngành hàng, Bảo vệ xử lý các trường hợp: tráo tem, gian lận, tiền giả,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3) trở lên.
Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt.
Làm việc tại siêu thị Co.opmart Đồng Văn Cống

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp tiền cơm.
Lương tháng thứ 13.
Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù.
Chế độ nâng lương hàng năm theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op.
Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện đặc biệt của Saigon Co-op.
Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho cá nhân hoặc tập thể.
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Luật Lao động.
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV (sinh nhật, 8/3, 20/10,...)
Trợ cấp thâm niên công tác và về hưu đối với CBNV có cống hiến, gắn bó lâu năm tại Saigon Co-op.
Chế độ nghỉ mát và du lịch, team building hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ tại những bệnh viện chất lượng, uy tín.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV.
Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Vui Tết thiếu nhi, Đêm hội trăng rằm, trao tặng học bổng, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

