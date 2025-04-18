Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER
- Hồ Chí Minh: 56 Lê Văn Việt, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhận và quản lý hóa đơn, hàng hóa khi được mang đến quầy thu ngân thanh toán
In hóa đơn, thực hiện việc thu/ hoàn tiền cho khách hàng theo đúng quy trình
Chịu trách nhiệm về hóa đơn bán hàng, tiền thu về, công nợ và hàng hóa được trả về quầy thu ngân
Tư vấn giải đáp các vấn đề về thanh toán, phí thanh toán, VAT, v.v.
Quản lý thu chi, nộp tiền mặt, sổ sách và yêu cầu với Phòng Kế toán
Hỗ trợ tiếp đón và tư vấn bán hàng
Thực hiện các nghiệp vụ thu ngân hoặc hỗ trợ khác theo yêu cầu của công việc.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Ca xoay: Ca 1: 8h30 – 16h30, Ca 2: 14h00 – 22h00, Ca FULL: 08h30 – 21h30
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm thu ngân tại các công ty về lĩnh vực bán lẻ, chuỗi cửa hàng là lợi thế.
Sử dụng tốt Excel, Word
Thái độ phục vụ khách hàng vui vẻ, niềm nở, nhiệt tình.
Cận thận, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
