Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA CARE CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Nhận và quản lý hóa đơn, hàng hóa khi được mang đến quầy thu ngân thanh toán

In hóa đơn, thực hiện việc thu/ hoàn tiền cho khách hàng theo đúng quy trình

Chịu trách nhiệm về hóa đơn bán hàng, tiền thu về, công nợ và hàng hóa được trả về quầy thu ngân

Tư vấn giải đáp các vấn đề về thanh toán, phí thanh toán, VAT, v.v.

Quản lý thu chi, nộp tiền mặt, sổ sách và yêu cầu với Phòng Kế toán

Hỗ trợ tiếp đón và tư vấn bán hàng

Thực hiện các nghiệp vụ thu ngân hoặc hỗ trợ khác theo yêu cầu của công việc.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Ca xoay: Ca 1: 8h30 – 16h30, Ca 2: 14h00 – 22h00, Ca FULL: 08h30 – 21h30