Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại IDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, giúp đỡ nhau cùng phát triển. • Môi trường yên tĩnh, dễ tập trung, không bị áp lực. • Làm việc với đội ngũ trẻ trung, vui vẻ, thoải mái. Sếp tâm lý và có tâm. • Công ty trang bị snack, mì gói, trà, cà phê,... luôn có sẵn. • Được giải trí - thư giãn - rèn luyện thể thao với đầy đủ tiện ích như ghế massage, máy đạp xe,... • Được đi du lịch trong/ngoài nước hằng năm., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Gọi điện theo data có sẵn từ Công ty để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Khách hàng dễ tiếp cận, tỷ lệ chốt đơn cao hơn do có kinh tế tốt hơn.

- Làm các dịch vụ về chương trình hỗ trợ y tế cho người nghèo; các chương trình đầu tư, tiết kiệm cho tương lai và hưu trí.

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình tham gia và sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Thời gian làm việc: Một tuần làm 4 ngày, nghỉ 3 ngày. Làm đêm theo giờ hành chính Mỹ.

=> Do phục vụ người Việt sinh sống tại các múi giờ khác nên làm việc trái múi giờ.

- Thời gian nghỉ giải lao giữa giờ: 3 tiếng.

- Số lượng tuyển dụng: 10 nhân viên.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên.

- Là người giàu năng lượng và có tinh thần tích cực, kiên trì trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Telesales/CSKH. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tính tự giác và định hướng công việc phù hợp.

- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng vùng miền.

- Ưu tiên ứng viên cam kết gắn bó, không làm song song công việc khác.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại IDC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại IDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin