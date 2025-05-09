Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Khang Gia Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Công Ty TNHH Khang Gia Bình
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Khang Gia Bình

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 272 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng theo danh sách được cung cấp.
Giới thiệu và tư vấn các gói phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các điều khoản, quyền lợi và thủ tục.
Thuyết phục khách hàng mua và chốt đơn hàng qua điện thoại.
Ghi nhận thông tin khách hàng và cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu.
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần cho quản lý.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường cao đẳng, đại học hoặc đã tốt nghiệp.
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, truyền cảm.
Tự tin, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesale.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Tại Công Ty TNHH Khang Gia Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (lương cơ bản + hoa hồng), trả theo giờ làm việc và hiệu quả công việc.
30.000 VND/1 giờ
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng telesale chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp và bán hàng.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khang Gia Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 272 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

