Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo ASK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội

- điện thoại nếu có phát sinh trong quá trình làm việc. • Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm. • Xét tăng lương 2 lần/ năm theo năng lực và mức độ cống hiến., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Gọi điện tư vấn theo data từ phòng Marketing mang về, trả lời những thắc mắc của học viên đăng ký trên web về khóa học, bán vé và giúp học viên đăng ký khóa học.
• Hỗ trợ học viên thanh toán các khóa học
• Chủ động tìm cơ hộ tư vấn Upsell trong quá trình thu học phí, chốt sales khóa học tại hội trường
• Hỗ trợ tư vấn Học viên quan tâm, đăng ký khóa học.
• Phản hồi đầy đủ các nội dung HV quan tâm, hỗ trợ....

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong việc Tư Vấn, Telesales các sản phẩm dịch vụ ( Giáo dục, Bảo Hiểm, Tài Chính , Bất Động Sản, Du Lịch... )
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng
• Có tham vọng, mục tiêu thăng tiến trong công việc rõ ràng, thái độ cầu tiến
• Có Tư duy linh hoạt, thích ứng với thị trường kịp thời để tạo ra doanh thu
• Chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, rèn luyện bản thân liên tục

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo ASK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính Hà Nội: Số 29, Lô 2A Trung Yên 11, Yên Hòa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

