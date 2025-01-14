Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn các thủ tục về môi trường.

- Lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Lập hồ sơ Giấy phép môi trường.

- Lập hồ sơ báo cáo khai thác tài nguyên nước.

- Lập báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.

- Lập hồ sơ Đăng ký bảo vệ môi trường

- Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

- Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

1.Trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm:

Chuyên ngành: Công nghệ và kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường và các ngành nghề liên quan

Chuyên ngành:

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.

Có khả năng làm việc với Chủ đầu tư và thuyết trình.

Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Nam/ Nữ độ tuổi từ 25 trở lên.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Bằng cấp: Thạc sỹ/ Cử nhân quản lý môi trường hoặc kỹ sư môi trường (Đại học hoặc cao đẳng

Kỹ năng về lập kế hoạch và báo cáo

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook, powerpoint

Phẩm chất: Chính trực và cam kết, chịu được áp lực công việc

Yêu cầu khác: Theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo

Tại Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8.000.000-15.000.000 (Deal theo năng lực)

- Thử việc 2 tháng 85% Lương

- Phụ cấp ăn trưa

- Thưởng dự án sau khi hoàn thành công trình dự án

- Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động;

- Tham gia Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho NLĐ; sinh nhật CBCNV, sinh nhật Công ty, chế độ hiếu hỉ, thưởng tất cả các ngày lễ trong năm như 2/9, 30/4, 20/10, 8/3, Tết Dương lịch, Âm lịch....

- Thưởng lương tháng 13

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Văn phòng làm việc sạch sẽ.

- Môi trường làm việc tốt, lấy con người làm trọng tâm, thân thiện, phát triển, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.