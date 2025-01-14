Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn các thủ tục về môi trường.
- Lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Lập hồ sơ Giấy phép môi trường.
- Lập hồ sơ báo cáo khai thác tài nguyên nước.
- Lập báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải.
- Lập hồ sơ Đăng ký bảo vệ môi trường
- Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
- Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
1.Trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm:
Chuyên ngành: Công nghệ và kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường và các ngành nghề liên quan
Chuyên ngành:
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm:
Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu.
Có khả năng làm việc với Chủ đầu tư và thuyết trình.
Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Nam/ Nữ độ tuổi từ 25 trở lên.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Bằng cấp: Thạc sỹ/ Cử nhân quản lý môi trường hoặc kỹ sư môi trường (Đại học hoặc cao đẳng
Kỹ năng về lập kế hoạch và báo cáo
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook, powerpoint
Phẩm chất: Chính trực và cam kết, chịu được áp lực công việc
Yêu cầu khác: Theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo

Tại Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8.000.000-15.000.000 (Deal theo năng lực)
- Thử việc 2 tháng 85% Lương
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng dự án sau khi hoàn thành công trình dự án
- Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động;
- Tham gia Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho NLĐ; sinh nhật CBCNV, sinh nhật Công ty, chế độ hiếu hỉ, thưởng tất cả các ngày lễ trong năm như 2/9, 30/4, 20/10, 8/3, Tết Dương lịch, Âm lịch....
- Thưởng lương tháng 13
- Du lịch nghỉ mát hàng năm
- Văn phòng làm việc sạch sẽ.
- Môi trường làm việc tốt, lấy con người làm trọng tâm, thân thiện, phát triển, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công

Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 11, ngách 467/170/11, Tổ 8 Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN DUY VILLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN DUY VILLA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE THÔNG THÁI WHC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE THÔNG THÁI WHC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật môi trường CET làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật môi trường CET
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AKA
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TSD LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TSD LAND
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Ecohealth Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Ecohealth Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Đông Ngân
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND
9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Trên 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TDC
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP
15 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
