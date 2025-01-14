Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ
- Hà Nội: 8
- 15 triệu/tháng Thưởng các dịp lễ Tết như Tết dương lịch, 2/9, 30/4, 1/5... Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thâm niên Nghỉ phép 12 ngày/năm Đầy đủ chế độ BHXH, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty Hoạt động du lịch, nghi mát, teambuilding theo quy định., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận khách hàng mới từ bộ phận xếp lịch;
Tư vấn cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp của thẩm mỹ viện phù hợp với nhu cầu và tình trạng khách;
Làm thủ tục hồ sơ cho khách hàng sử dụng dịch vụ;
Báo cáo phản hồi thường xuyên cho cấp quản lý về các phản hồi tích cực,tiêu cực của khách liên quan đến chất lượng dịch vụ công ty;
Đại diện thương hiệu Dr. Hải Lê đàm phán với khách hàng về giá cả dịch vụ;
Xây dựng hình ảnh và bảo vệ thương hiệu Dr. Hải Lê trước khách hàng;
Thực hiện tư vấn bán mỹ phẩm, quản lý hàng mỹ phẩm;
Hỗ trợ bộ phận Lễ tân-Chăm sóc khách hàng trong công tác tư vấn online, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ công ty;
Hỗ trợ phòng Kế toán trong thủ tục thu tiền dịch vụ;
Hỗ trợ Xử lý phản ánh, khiếu nại, bảo hành: Kiểm tra lấy thông tin và liên hệ phòng ban xử lý hỗ trợ...
Khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của khách hàng (khi có yêu cầu)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Hình thức ưa nhìn, nắm vững kiến thức để tư vấn đúng tình trạng
Trung thực trong công việc
Tôn trọng khách hàng trong mọi trường hợp
Hòa nhã, văn minh với đồng nghiệp.
Sẵn sàng hoàn thành các công việc khác khi được giao
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI