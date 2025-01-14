Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 - 15 triệu/tháng Thưởng các dịp lễ Tết như Tết dương lịch, 2/9, 30/4, 1/5... Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thâm niên Nghỉ phép 12 ngày/năm Đầy đủ chế độ BHXH, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty Hoạt động du lịch, nghi mát, teambuilding theo quy định., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận khách hàng mới từ bộ phận xếp lịch;

Tư vấn cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp của thẩm mỹ viện phù hợp với nhu cầu và tình trạng khách;

Làm thủ tục hồ sơ cho khách hàng sử dụng dịch vụ;

Báo cáo phản hồi thường xuyên cho cấp quản lý về các phản hồi tích cực,tiêu cực của khách liên quan đến chất lượng dịch vụ công ty;

Đại diện thương hiệu Dr. Hải Lê đàm phán với khách hàng về giá cả dịch vụ;

Xây dựng hình ảnh và bảo vệ thương hiệu Dr. Hải Lê trước khách hàng;

Thực hiện tư vấn bán mỹ phẩm, quản lý hàng mỹ phẩm;

Hỗ trợ bộ phận Lễ tân-Chăm sóc khách hàng trong công tác tư vấn online, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ công ty;

Hỗ trợ phòng Kế toán trong thủ tục thu tiền dịch vụ;

Hỗ trợ Xử lý phản ánh, khiếu nại, bảo hành: Kiểm tra lấy thông tin và liên hệ phòng ban xử lý hỗ trợ...

Khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của khách hàng (khi có yêu cầu)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Hình thức ưa nhìn, nắm vững kiến thức để tư vấn đúng tình trạng

Trung thực trong công việc

Tôn trọng khách hàng trong mọi trường hợp

Hòa nhã, văn minh với đồng nghiệp.

Sẵn sàng hoàn thành các công việc khác khi được giao

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ

