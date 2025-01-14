Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ

Nhân viên Tư vấn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8

- 15 triệu/tháng Thưởng các dịp lễ Tết như Tết dương lịch, 2/9, 30/4, 1/5... Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thâm niên Nghỉ phép 12 ngày/năm Đầy đủ chế độ BHXH, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty Hoạt động du lịch, nghi mát, teambuilding theo quy định., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận khách hàng mới từ bộ phận xếp lịch;
Tư vấn cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp của thẩm mỹ viện phù hợp với nhu cầu và tình trạng khách;
Làm thủ tục hồ sơ cho khách hàng sử dụng dịch vụ;
Báo cáo phản hồi thường xuyên cho cấp quản lý về các phản hồi tích cực,tiêu cực của khách liên quan đến chất lượng dịch vụ công ty;
Đại diện thương hiệu Dr. Hải Lê đàm phán với khách hàng về giá cả dịch vụ;
Xây dựng hình ảnh và bảo vệ thương hiệu Dr. Hải Lê trước khách hàng;
Thực hiện tư vấn bán mỹ phẩm, quản lý hàng mỹ phẩm;
Hỗ trợ bộ phận Lễ tân-Chăm sóc khách hàng trong công tác tư vấn online, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ công ty;
Hỗ trợ phòng Kế toán trong thủ tục thu tiền dịch vụ;
Hỗ trợ Xử lý phản ánh, khiếu nại, bảo hành: Kiểm tra lấy thông tin và liên hệ phòng ban xử lý hỗ trợ...
Khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của khách hàng (khi có yêu cầu)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Hình thức ưa nhìn, nắm vững kiến thức để tư vấn đúng tình trạng
Trung thực trong công việc
Tôn trọng khách hàng trong mọi trường hợp
Hòa nhã, văn minh với đồng nghiệp.
Sẵn sàng hoàn thành các công việc khác khi được giao

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ

CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job278950
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ALEGA
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ALEGA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ALEGA
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ALEGA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hệ thống Anh ngữ AMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Hệ thống Anh ngữ AMES
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG
5.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DT. ĐỨC NGUYÊN
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Vega Holidays làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Vega Holidays
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viễn Bằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Viễn Bằng
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BIM Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BIM Hà Nội
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo ASK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hệ thống giáo dục Mỹ - AES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Hệ thống giáo dục Mỹ - AES
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VTC Academy Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm