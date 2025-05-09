Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 đường C1, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc tại văn phòng công ty, giờ hành chính.

- Không áp đặt doanh số

- Tiếp nhận, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng quan tâm dự án do công ty triển khai.

- Hỗ trợ, giải đáp các thông tin cần thiết về sản phẩm cho khách hàng.

- Môi trường làm việc rất thoải mái , trẻ trung năng động và thân thiện, rất nhiệt huyết cho các bạn trẻ mới ra trường hoặc những bạn có tinh thần cầu tiến cao.

- Công ty đào tạo hàng tuần/tháng/quý về chuyên môn và giao tiếp để trở thành những chuyên viên tư vấn xuất sắc.

- Hỗ trợ tối đa cho các Sinh viên mới ra trường và Sinh viên thực tập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ 18-26 tuổi

- Môi trường làm việc năng động, văn hóa GenZ rất phù hợp cho các bạn mới ra Trường.

- Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

- Yêu kinh doanh, thích kiếm tiền.

- Thích gặp gỡ, tư vấn, trao đổi với khách hàng.

- Vui vẻ, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt, không ngại khó, ham học hỏi, chí cầu tiến cao.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS, tư vấn tài chính, bảo hiểm,... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, phát triển toàn diện.

- Giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, lắp.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9.000.000 - 12.000.000đ/tháng + Thưởng 5,000,000 - 15,000,000đ/giao dịch

- Hoa hồng 3-5% --& Tương đương 40.000.000đ - 60.000.000đ/giao dịch. (Quản lý trực tiếp sẽ hỗ trợ ký giao dịch với khách hàng).

- Thưởng nóng theo tuần.

- Thưởng tết âm lịch và lương tháng 13 hấp dẫn.

- Hỗ trợ tệp khách hàng đa dạng và tiềm năng.

- Được đào tạo hoàn toàn miễn phí về chuyên môn trước khi làm việc.

- Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng, mở rộng nguồn khách hàng thông qua các kênh: marketing online (Facebook, zalo, google,...), đăng tin, sale phone,...

- Được cung cấp nguồn khách hàng Data có sẵn, hỗ trợ chốt deal

- Cơ hội phát triển lên Phó, Trưởng phòng, Giám đốc sàn... (1 năm thi tuyển 03 đợt)

- Du lịch trong và ngoài nước từ 2 - 3 lần/năm...

- Chính sách phúc lợi cho nhân viên : Sinh nhật, 20/10, 8/3,...

- Các hoạt động tập thể được Công ty tài trợ: Teambuilding, Bóng đá, Cầu lông hàng tuần

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

