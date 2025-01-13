Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 6 Triệu

Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP

Mức lương
18 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 664 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 18 - 6 Triệu

- Tư vấn: tư vấn, giải đáp và thuyết phục khách hàng tham gia khóa học tiếng Anh của Công ty.
- Chăm sóc: chăm sóc và hỗ trợ học viên có trải nghiệm dịch vụ sản phẩm tốt nhất, từ đó xây dựng niềm tin, phát triển mối quan hệ lâu dài và hướng đến tăng số lượng học viên mới thông qua các kênh giới thiệu, tái đăng ký.
- Kế hoạch doanh số: Lập kế hoạch doanh số hàng tháng để đạt chỉ tiêu doanh số được phân công.
- Cập nhật, quản lý và báo cáo dữ liệu khách hàng trong phạm vi vị trí làm việc.
- Khác: các công việc khác theo phân công của cấp trên phục vụ cho mục tiêu tư vấn thành công và chăm sóc học viên.

Với Mức Lương 18 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Chuyên môn/kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn; đặc biệt là tư vấn giáo dục.
2/ Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, có giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không bị âm vùng miền.
- Kỹ năng chốt sales, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống trong tư vấn khách hàng hiệu quả.
- Sử dụng quen thuộc mạng xã hội & phần mềm tin học văn phòng cơ bản;
- Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh cơ bản; Ứng viên có kiến thức về IELTS hoặc từng thi IELTS là một lợi thế.
3/ Con người
- Giới tính: nữ. Năm sinh: 1998 - 2002.
- Ngoại hình sáng, tác phong chỉnh chu, phù hợp với ngành dịch vụ, giáo dục.
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động học, hỏi & lắng nghe góp ý; Yêu thích, đam mê với công việc tư vấn; Khả năng kiểm soát được áp lực để chinh phục chỉ tiêu doanh số,
- Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương căn bản: 7.500.000đ – 9.000.000đ/tháng. Review bậc năng lực và mức thưởng định kỳ vào tháng 01 và tháng 07 hàng năm.
- Tổng thu nhập dao động 18.000.000đ – hơn 30.000.000đ/ tháng, tùy theo hiệu quả công việc từng tháng. (lương căn bản + hoa hồng + thưởng định kỳ/ thưởng nóng tùy tháng/quý/năm)
- Chính sách nhân viên chính thức: ngày phép năm, BHXH & BHYT.
- Company trip và khám sức khỏe theo kế hoạch của Công ty.
- Tham gia miễn phí khóa học IELTS tại công ty dành cho nhân sự và chính sách học phí riêng biệt dành cho người thân.
- Workshop kỹ năng tháng, quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP

Trung tâm luyện thi IELTS VIETOP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 70 Hoa Cúc, P.7, Phú Nhuận, TPHCM

