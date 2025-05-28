Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 20, ngách 4, ngõ 167, phố Phương Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, v.v.) phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Tạo nội dung hấp dẫn và sáng tạo (bài viết, hình ảnh, video) thu hút người dùng trên các kênh mạng xã hội.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, báo cáo kết quả định kỳ.
Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội, giải đáp thắc mắc và phản hồi bình luận của người dùng.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.
Đề xuất các ý tưởng mới và sáng tạo để cải thiện hiệu quả truyền thông trên mạng xã hội.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu mạng xã hội để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Social Media Marketing.
Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến và xu hướng truyền thông hiện nay.
Kỹ năng viết nội dung tốt, khả năng sáng tạo và truyền đạt thông tin hiệu quả.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trách nhiệm.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva,...) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000.
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng tháng 13, phụ cấp ăn trưa.
Được tham gia BHXH theo quy định của Luật Lao động sau 2 tháng thử việc.
Các khoản phụ cấp như: điện thoại, ăn trưa.
Đánh giá tăng lương sau 6 tháng.
Môi trường làm việc trẻ trung, thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 ngách 4 ngõ 167 Phương Mai, P. Phương Mai, Q. Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

