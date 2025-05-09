Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
- Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thông tin sản phẩm (hình ảnh, nội dung, mô tả, giá bán…)
Chăm sóc, tư vấn, nhận phản hồi của khách hàng trên sàn. Quản lý các đơn hàng
Đề xuất các chương trình giảm giá, hỗ trợ ship, tặng quà, chương trình Marketing của kênh... để kích cầu.
Thực hiện chạy quảng cáo và giám sát kết quả chạy để tối ưu ngân sách
Tư vấn team MKT để MKT sản xuất những video trên kênh tiktok phù hợp và tạo hiệu ứng tốt
Báo cáo công việc
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20-30
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Kỹ năng quản trị và vận hành Tiktok
Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch
Kỹ năng làm việc độc lập & teamwork
Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng ngày lễ tết
Ăn trưa free tại công ty
Ngày phép: 12 ngày/năm
BHXH,BHTN,BHYT theo quy định
Team building, quà sinh nhật…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI