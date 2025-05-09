Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thông tin sản phẩm (hình ảnh, nội dung, mô tả, giá bán…)

Chăm sóc, tư vấn, nhận phản hồi của khách hàng trên sàn. Quản lý các đơn hàng

Đề xuất các chương trình giảm giá, hỗ trợ ship, tặng quà, chương trình Marketing của kênh... để kích cầu.

Thực hiện chạy quảng cáo và giám sát kết quả chạy để tối ưu ngân sách

Tư vấn team MKT để MKT sản xuất những video trên kênh tiktok phù hợp và tạo hiệu ứng tốt

Báo cáo công việc

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: 20-30

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Kỹ năng quản trị và vận hành Tiktok

Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch

Kỹ năng làm việc độc lập & teamwork

Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản+ % doanh thu

Lương tháng 13, thưởng ngày lễ tết

Ăn trưa free tại công ty

Ngày phép: 12 ngày/năm

BHXH,BHTN,BHYT theo quy định

Team building, quà sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin