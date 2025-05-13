Tuyển Nhân viên vận hành Genesis Escape làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc giới thiệu cách chơi, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng trong quá trình khách trải nghiệm tại Genesis Escape.

Giải quyết tình huống với khách trong tầm giải quyết của mình khi có vấn đề phát sinh trong quá trình chơi.

Sắp xếp, dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng chơi như cũ sau khi khách ra ngoài để chuẩn bị cho lượt chơi tiếp theo.

Quét dọn và giữ gìn không gian phòng khách và phòng chơi sạch sẽ tại bất cứ thời điểm nào.

Kiểm tra đồ đạc, chi tiết trong phòng chơi nếu có lỗi phát sinh phải khắc phục ngay. Nếu không xử lý trực tiếp được phải báo ngay với bộ phận Kỹ thuật để sửa chữa kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy logic và tư duy phản biện tốt.

Chủ động trong công việc, nhiệt huyết và có khả năng tiếp thu tốt, mong muốn hỏi học.

Có thể làm việc dưới áp lực lớn.

Biết quản lý thời gian, có thể tăng ca làm việc nếu cần thiết.

Trung thực, không trốn tránh trách nhiệm nếu xảy ra các vấn đề trong ca làm việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thời gian làm việc: Trao đổi khi phỏng vấn.

Tại Genesis Escape Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Up to 37.5k/h

- Hỗ trợ gửi xe

- Hỗ trợ phụ cấp ăn uống cho ca dài

- Môi trường làm việc năng động trẻ trung

- Lương tăng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Genesis Escape

