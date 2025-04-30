Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa Nhà KingBuilding, Số 7 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai các chính sách, quy chế, nội quy và quy định chung của Công ty
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy và quy định của Công ty
Triển khai các hoạt động tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban
Thực hiện và theo dõi các vấn đề liên quan đến BHXH và các phúc lợi khác của Công ty
Quản lý và theo dõi các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động và dữ liệu của nhân viên
Theo dõi, cập nhật dữ liệu có liên quan đến chuyên cần của nhân viên
Hỗ trợ cấp trên trong việc đánh giá hiệu quả công việc
Hoàn thành và nộp đúng hạn các báo cáo và tài liệu liên quan đến công việc
Thực hiện các chức năng chung khác của phòng Hành chính Nhân sự
Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các Trường Cao đẳng / Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán…
Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính (Word, Excel, Powerpoint)
Trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao và sức khỏe tốt
Có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI