Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THU ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Triển khai các chính sách, quy chế, nội quy và quy định chung của Công ty

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy và quy định của Công ty

Triển khai các hoạt động tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban

Thực hiện và theo dõi các vấn đề liên quan đến BHXH và các phúc lợi khác của Công ty

Quản lý và theo dõi các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động và dữ liệu của nhân viên

Theo dõi, cập nhật dữ liệu có liên quan đến chuyên cần của nhân viên

Hỗ trợ cấp trên trong việc đánh giá hiệu quả công việc

Hoàn thành và nộp đúng hạn các báo cáo và tài liệu liên quan đến công việc

Thực hiện các chức năng chung khác của phòng Hành chính Nhân sự

Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.