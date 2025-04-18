Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C4 – N08B – Khu đô thị mới Dịch Vọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc hồ sơ tại Văn phòng và ra công trường (nếu cần)
• Triển khai các công việc, quy trình làm việc của Công ty với nhân viên hồ sơ
• Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng: word, excel và biết sử dụng AutoCAD (2D)
• Thực hiện hồ sơ pháp lý, chất lượng, nghiệm thu dự án.
• Làm hồ sơ thanh - quyết toán từ khi hợp đồng được ký kết cho đến khi hoàn thành và thanh lý hợp đồng.
• Soạn thảo văn bản nội bộ và gửi các cơ quan, công ty, khách hàng.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
• Có thể đi công tác tỉnh khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết cách sắp xếp công việc phù hợp
• Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, và biết sử dụng autoCAD (2D)
• Biết Tiếng Anh là lợi thế
• Trung thực, nhiệt huyết, có kỹ năng làm nhóm.
• Nhanh nhẹn, khả năng làm việc tập trung, chính xác
• Hòa đồng với đồng nghiệp, biết cách giao tiếp với khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 702/1K Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

