Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Homenay Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 302 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận thông tin các đơn đặt hàng từ Nhân viên kinh doanh và Khách hàng.

Hỗ trợ xử lý đơn đặt hàng của khách hàng, theo dõi tiến độ đơn đặt hàng và xử lý giao hàng theo yêu cầu.

Kiểm tra và xử lý giao hàng cho Khách hàng

Phối hợp với Kế toán và Nhân viên Kinh doanh, lên hóa đơn bán hàng cho Khách hàng.

Phối hợp với Nhân viên Kinh doanh, giải quyết các yêu cầu, vấn đề phát sinh từ phía Khách hàng.

Hỗ trợ làm các thủ tục nội bộ cho Nhân viên Kinh doanh: đề nghị thanh toán chi phí bán hàng, chứng từ bán hàng khác theo yêu cầu.

Làm việc với các đơn vị vận chuyển,... các bên đối tác thứ ba khác.

Quản lý chứng từ bán hàng: đơn đặt hàng, phiếu xuất hàng..

Quản lý thông tin Khách hàng: địa chỉ, thông tin liên hệ, các yêu cầu đặt/ giao hàng, thanh toán của Khách hàng.

Thu thập dữ liệu, nhập liệu và lập báo cáo bán hàng của Bộ phận nếu có.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận và Công ty.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên từ chuyên ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Hành chính,...

Sinh từ năm 1996 trở xuống.

Có laptop cá nhân.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của Word, Excel.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Đọc hiểu văn bản Tiếng Anh từ khá trở lên

Cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ và chủ động học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty Thương mại và Xuất/Nhập khẩu.

Tại Công ty TNHH Homenay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Các chính sách BHXH, BHYT, các ngày nghỉ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phụ cấp ăn uống và gửi xe.

Chế độ nghỉ mát, sinh nhật, teambuilding thường niên với Công ty.

Chế độ xem xét thành tích khen thưởng, thăng chức 2 lần/năm.

Được tham gia các hoạt động học và rèn luyện tiếng Anh miễn phí do công ty thường xuyên tổ chức để nâng cao tiếng Anh cho nhân viên chính thức.

Có kĩ năng thực tiễn trong doanh nghiệp, được đào tạo và làm việc trực tiếp, trau dồi kinh nghiệm từ các anh/chị có chuyên môn cao và sếp người nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Homenay Việt Nam

