Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Công ty Boviet Lô B5 - B6 KCN Song Khê Nội Hoàng Tp Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, TP Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản Hỗ trợ phiên dịch cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện liên quan đến lĩnh vực sản xuất. Biên tập, hiệu chỉnh các bản dịch đảm bảo chính xác, rõ ràng, dễ hiểu. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET

