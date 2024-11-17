Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Minh Phát (Đại lý của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam)

Tuyển dụng Phó Phòng Kinh Doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho phòng bảo hiểm

Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh bảo hiểm

Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và toàn phòng

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng lớn, duy trì và phát triển danh mục khách hàng hiện có

Giám sát quá trình chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc

Đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm dựa trên phản hồi của khách hàng

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức tốt về thị trường bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Chủ động, năng động và có khả năng chịu áp lực công việc cao

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý bảo hiểm

Hoa Hồng 40%

Cơ hội thăng tiến cao trong ngành bảo hiểm

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm và kỹ năng quản lý

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

