Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10 tòa Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Đầu Tư Hoàng Minh Phát (Đại lý của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam)
Tuyển dụng Phó Phòng Kinh Doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho phòng bảo hiểm
Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh bảo hiểm
Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và toàn phòng
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng lớn, duy trì và phát triển danh mục khách hàng hiện có
Giám sát quá trình chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc
Đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm dựa trên phản hồi của khách hàng

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức tốt về thị trường bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Chủ động, năng động và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý bảo hiểm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa Hồng 40%
Cơ hội thăng tiến cao trong ngành bảo hiểm
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm và kỹ năng quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà TriCo, số 548 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

