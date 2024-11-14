Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 378 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.

Giao dịch với ngân hàng

Lập kế hoạch tài chính Công ty theo ngân sách từng thời kỳ.

Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt

Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả. Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

Làm việc với cơ quan Thuế

Lập và làm báo cáo Thuế, báo cáo tài chính, quyết toán Thuế

Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH có chuyên ngành về Tài chính kế toán.

Hiểu rõ và nắm vững về hạch toán chế độ kế toán Việt Nam, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Có khả năng làm việc với áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 triệu đến 14 triệu + thưởng

Thử việc 2 tháng.

Chế độ nghỉ lễ, BHXH – BHYT theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến, được đào tạo bài bản.

Đi làm ngay nếu phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP

