Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP
- Hà Nội: 378 Lạc Long Quân, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán.
Giao dịch với ngân hàng
Lập kế hoạch tài chính Công ty theo ngân sách từng thời kỳ.
Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt
Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.
Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả. Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định
Làm việc với cơ quan Thuế
Lập và làm báo cáo Thuế, báo cáo tài chính, quyết toán Thuế
Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu rõ và nắm vững về hạch toán chế độ kế toán Việt Nam, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.
Có khả năng làm việc với áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng.
Chế độ nghỉ lễ, BHXH – BHYT theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến, được đào tạo bài bản.
Đi làm ngay nếu phỏng vấn đạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
