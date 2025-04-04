Tuyển Product Marketing BT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

BT International
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại BT International

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 149c Trương Định, phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

- Tiến hành phân tích và tổng hợp nhu cầu thị trường cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xác định số lượng và chủng loại hàng hóa cần thu mua tối ưu nhất.
- Lập kế hoạch mua hàng cụ thể để triển khai việc thu mua các loại hàng hóa, sản phẩm cần thiết cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty.
- Xây dựng kế hoạch thu mua sẽ đảm bảo quá trình thu mua diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ có đủ số lượng hàng hóa cần thiết với chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí nhất.
- Tính toán và xác định ngân sách mua hàng cần thiết cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
- Dự kiến ngân sách mua hàng ngay từ đầu giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn cung tài chính và có kế hoạch sử dụng nguồn tài chính sao cho hiệu quả nhất.
- Đánh giá mức độ hiệu quả của các kế hoạch kinh doanh.để xác định ngân sách mua hàng hoặc điều chỉnh kế hoạch thu mua sao cho phù hợp nhất.
- Tổ chức tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng phù hợp nhất cho doanh nghiệp
- Tiến hành đánh giá năng lực của các nhà cung cấp để chọn ra nhà cung cấp phù hợp nhất và tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp.
- Xây dựngndanh sách những nhà cung cấp tiềm năng để có thể đảm bảo nguồn cung hàng hóa chất lượng và ổn định cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn khi cần thu mua hàng hóa.
- Quản lý công tác nhập xuất hàng hóa để kiểm soát số lượng hàng hóa nhập xuất.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại BT International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BT International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BT International

BT International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 149c Truong Dinh street, ward 9, district 3, HCMC

