Tuyển Project Manager POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

● Bạn sẽ tham gia Quản lý dự án theo mô hình Agile development lifecycle phương thức Scrum
● Đảm bảo chất lượng, tiến độ và tối ưu chi phí cho trên các dự án được giao.
● Theo dõi tiến độ hàng ngày của các dự án
● Quản lý team và đảm bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm đều tham gia đầy đủ đóng góp tích cực vào các hoạt động của dự án.
● Duy trì hiệu suất làm việc tốt với chất lượng cao cho đội ngũ. Đảm nhiệm vai trò hướng dẫn và phát triển các thành viên trong nhóm.
● Lập kế hoạch cho các cuộc họp và tổ chức quá trình hậu cần của dự án
● Gợi ý các cải tiến mặt quy trình để đạt được chất lượng sản phẩm tốt đúng với các yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có định hướng gắn bó lâu dài với PM.
● Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo (Tương đương IELTS 6.5 trở lên)
● Linh hoạt, vui vẻ hòa, đồng và xây dựng được mối quan hệ tôt với tất cả các thành viên trong team.
● Tỉ mỉ, cẩn thận, có kỹ năng tổ chức, làm việc tốt dưới áp lực và deadline, có khả năng quản lý đồng thời nhiều dự án.
● Kỹ năng giao tiếp tốt
● Có khả năng lãnh đạo, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, mạnh về giao tiếp, theo dõi tiến độ dự án rõ ràng và quản lý trải nghiệm khách hàng.

Tại POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)

POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

