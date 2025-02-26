Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH U2U NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với nhóm dự án và development team để lên kế hoạch cho dự án, giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu dự án và phân chia công việc tới các phòng ban.

Xây dựng kế hoạch để thực hiện dự án, theo dõi tiến độ, quản lý nhân sự, quản lý ngân sách và đảm bảo chất lượng của dự án

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đo lường và thẩm định dự án

Quản lý và chịu trách nhiệm các nguồn lực nội bộ, khách hàng, ngân sách cũng như tiến độ của dự án và các bên hỗ trợ để hoàn thành dự án. ( dự án blockchain/crypto,... )

Cập nhật và báo cáo với cấp trên về tình trạng dự án, các vấn đề liên quan hoặc sáng kiến đóng góp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại công ty công nghệ size team tầm 50-70 nhân sự trở lên.

Có thể thuộc 1 trong 2 loại Project manager sau:

1. Coordinate giữa các bộ phận trong công ty công nghệ

2. Coordinate giữa các các bộ phận nhỏ trong team tech & product.

Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm ở vị trí quản lý các dự án blockchain/crypto hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Có kỹ năng nói chuyện, hỗ trợ nhóm và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc

Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt

Đam mê blockchain và tài chính phi tập trung.

Ưu tiên tiếng anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty

Thưởng tháng thứ 13, các ngày Lễ tết

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, team building, du lịch hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc cởi mở, ổn định, phát triển

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - thứ 6) và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH U2U NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin