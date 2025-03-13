Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều phối các hoạt động, xác định mục tiêu, lập lịch trình, ước lượng nguồn lực cần thiết và xác định các rủi ro tiềm năng.

Quản lý nhóm làm việc, bao gồm nhân viên IT và các bên liên quan như nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ hàng ngày và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành theo đúng quy định.

Nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm tàng trong dự án, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo dự án không bị chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn không đáng có.

Liên lạc với các bên liên quan, báo cáo tiến độ và tình hình dự án, đưa ra thông tin và giải thích trạng thái của dự án cho các bên liên quan.

Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu chất lượng, thời gian hoàn thành và tiêu chuẩn đặt ra.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, toán tin, ... hoặc tương đương ngành CNTT;

Có chứng chỉ PMP/ACP là lợi thế nhưng không bắt buộc;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong đó có kinh nghiệm IT Project Manager tại công ty product triển khai các sản phẩm công nghệ một lợi thế;

Từng làm việc với các hệ thống viễn thông, tài chính, thanh toán hoặc hệ thống có tính phân tán cao là một lợi thế.

Ưu tiên có nền tảng kỹ thuật vững vàng, các ứng viên từng là DEV hoặc Solution Architect;

Hiểu biết về hệ thống CNTT, có kinh nghiệm làm việc với API, tích hợp hệ thống, và các nền tảng 3rd-party (ví dụ: thanh toán, bảo hiểm...);

Có khả năng review ước lượng (estimate) của DEV, đánh giá tính hợp lý và rủi ro của từng phương án triển khai;

Có kinh nghiệm làm việc dự án quy mô > 15 người, các dự án có yếu tố tích hợp hệ thống và triển khai hạ tầng;

Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum, Waterfall, Hybrid;

Thành thạo các tool quản lý dự án chính Jira. Có hiểu biết thêm về Redmine hoặc MS Project là lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với cả team kỹ thuật lẫn team kinh doanh;

Kỹ năng build team, tạo sự gắn kết thúc đẩy tinh thần team.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực;

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của công ty và pháp luật;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được xem xét tăng lương mỗi năm theo năng lực làm việc;

Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch…

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 50% cho CBNV

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin