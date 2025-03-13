Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án phần mềm được phân công, bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án.

• Tổ chức và quản lý triển khai các dự án, xác định các rủi ro và quản trị phòng ngừa rủi ro dự án, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho các bên liên quan.

• Quản lý điều hành các hoạt động, tài chính của dự án; xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu.

• Quản lý, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án.

• Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết.

• Cập nhật các kiến thức về công nghệ và nghiệp vụ theo yêu cầu.

• Đào tạo nhân sự trong bộ phận quy trình triển khai, quản lý dự án, đảm bảo chất lượng dự án.

• Báo cáo hàng tuần cho Khách hàng, Ban giám đốc.