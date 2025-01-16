Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Mức lương 400 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

1. Quản lý nhóm Bán hàng theo địa bàn phụ trách;

2. Đào tạo kiến thức sản phẩm, quy trình Công ty cho nhân viên;

3. Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng trong địa bàn được phân công;

4. Theo dõi đơn hàng, dự trù hàng của bệnh viện, phòng khám, phòng mạch;

5. Lập kế hoạch bán hàng hằng tuần/ tháng/ quý/ năm;

4. Xây dựng mạng lưới bán hàng, mở rộng địa bàn bán hàng;

5. Theo dõi thầu/ cơ số trên địa bàn phụ trách;

6. Phối hợp Trưởng Bộ phận xây dựng chính sách cho từng địa bàn.

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/ Nữ từ 26 - 40 tuổi.

2. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, Bác sĩ Cao đẳng/ Đại học, QTKD.

3. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế từ 03 năm trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Villamed Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Villamed

