Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Villamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Villamed
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Villamed

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Villamed

Mức lương
400 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

1. Quản lý nhóm Bán hàng theo địa bàn phụ trách;
2. Đào tạo kiến thức sản phẩm, quy trình Công ty cho nhân viên;
3. Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng trong địa bàn được phân công;
4. Theo dõi đơn hàng, dự trù hàng của bệnh viện, phòng khám, phòng mạch;
5. Lập kế hoạch bán hàng hằng tuần/ tháng/ quý/ năm;
4. Xây dựng mạng lưới bán hàng, mở rộng địa bàn bán hàng;
5. Theo dõi thầu/ cơ số trên địa bàn phụ trách;
6. Phối hợp Trưởng Bộ phận xây dựng chính sách cho từng địa bàn.

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/ Nữ từ 26 - 40 tuổi.
2. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ, Bác sĩ Cao đẳng/ Đại học, QTKD.
3. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế từ 03 năm trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Villamed Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Villamed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Villamed

Công Ty Cổ Phần Villamed

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

