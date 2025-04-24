Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Điều phối hoạt động của quán cà phê, bao gồm phân công ca làm việc, giám sát nhân viên và đảm bảo quy trình vận hành suôn sẻ.

Quản lý chất lượng dịch vụ và sản phẩm, đảm bảo mỗi trải nghiệm của khách hàng tại quán đều đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Theo dõi và tối ưu hóa quy trình phục vụ, giảm thiểu thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, bao gồm Game Masters, nhân viên pha chế và thu ngân.

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đưa ra phản hồi, hỗ trợ kịp thời và tổ chức các buổi đào tạo khi cần thiết.

Tạo động lực và duy trì tinh thần làm việc tích cực, gắn kết giữa các thành viên trong đội ngũ.

Theo dõi doanh thu, chi phí và lập báo cáo tài chính hàng ngày và hàng tuần và hàng tháng cho ban giám đốc.

Đảm bảo quản lý chi phí hợp lý, tối ưu hóa nguồn lực và giám sát hàng tồn kho.

Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động hàng tháng, đảm bảo duy trì lợi nhuận ổn định và thực hiện các chiến lược tăng trưởng.

Tổ chức và quản lý các sự kiện đặc biệt, chương trình khuyến mãi và các buổi chơi game theo chủ đề để tăng cường trải nghiệm tại quán.

Quản lý chương trình thành viên.

Có tầm nhìn chiến lược và khả năng phối hợp với CEO để xây dựng và triển khai các sự kiện thu hút khách hàng mới và tăng cường sự trung thành của khách hàng hiện tại là một lợi thế.

Đảm bảo khu vực quán luôn sạch sẽ, ngăn nắp và tuân thủ các quy định VSATTP.

Giám sát và đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên tại không gian khu vực chơi game và quầy phục vụ.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và các quy định của cơ quan chức năng tại địa điểm kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và tổ chức tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Kỹ năng quản lý tài chính và lập kế hoạch ngân sách.

Hiểu biết về marketing và chăm sóc khách hàng, đặc biệt là trong môi trường quán cà phê và giải trí là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: Từ 8 - 10 triệu, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và thưởng hiệu suất.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình thăng tiến rõ ràng và cụ thể theo thâm niên gắn bó và KPI.

Giảm giá nhân viên: Giảm giá cho đồ ăn, thức uống và các sự kiện đặc biệt cho quản lý và nhóm bạn do quản lý giới thiệu tới quán.

Môi trường trẻ và sáng tạo: Làm việc trong không gian trẻ, độc đáo và sáng tạo, phù hợp với những bạn yêu thích trải nghiệm mới lạ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐẠI PHÁT

