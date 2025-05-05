Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quản lý Cửa hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động bán hàng tại Cửa hàng.
Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại Cửa hàng.
Chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng mới, cũ, tiềm năng.
Quản lý vốn và hàng hóa tại Cửa hàng.
Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại cửa hàng.
Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ trở lên, các chuyên ngành kinh tế, quản lý, ...
Kinh nghiệm : Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác quản lý bán hàng, các hệ thống bán lẻ tương đương.
Thời Gian Làm việc : Làm việc theo ca.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job354700
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Phước
Hạn nộp: 01/11/2025
Bình Phước Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Deep Sii làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Deep Sii
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm