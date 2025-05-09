Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Nam Cường, 234 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về hàng hoá tại Cửa hàng: gọi hàng, nhận hàng, luân chuyển hàng hoá
- Chịu trách nhiệm về doanh số Cửa hàng, thúc đẩy doanh số
- Chăm sóc khách hàng lẻ, khách hàng buôn tại Cửa hàng
- Đào tạo và quản lý nhân viên trong Cửa hàng, xếp ca cho Cửa hàng. Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên
- Trực tiếp làm việc, giải trình, báo cáo tình hình hoạt động và các phát sinh với cấp trên.
- Báo cáo hàng tháng, quý, năm (doanh thu, kho, chi phí)
- Các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, cầu tiến, trung thực
- Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ (Kinh nghiệm Nhà sách là một lợi thế)
- Giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc với phần mềm & văn phòng cơ bản
- Có kỹ năng xử lý tình huống
- Được đào tạo từ đầu

Tại Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-20 triệu
Thưởng doanh thu Cửa hàng
12 ngày nghỉ phép/ năm
Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
Thưởng Lễ Tết theo quy định cửa hàng
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh doanh Nhà sách 26 Nghĩa Đô

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 26 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

