Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm trước công ty về các công tác tổ chức vận hành: nhân sự, sản phẩm, cơ sở vật chất, dịch vụ khách hàng...tại cửa hàng.

Quản lý nhân sự: phỏng vấn tuyển dụng; lên lịch làm việc; đào tạo, đánh giá chất lượng công việc.

Quản lý sản phẩm hàng hóa: cost nguyên vật liệu, chất lượng đồ uống

Dịch vụ khách hàng: trải nghiệm khách hàng tại các điểm chạm; Doanh thu và các chiến dịch xúc tiến....

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 25 đến 30 tuổi;

Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng ca/quản lý cửa hàng đồ uống.

Có thể đi làm theo ca linh hoạt.

Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Môi trường làm việc trẻ; nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo, học tập để phát triển bản thân;

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, Thưởng lễ/tết, Thưởng kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin