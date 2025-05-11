Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Calie cơ sở 227 Chùa Bộc, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

a/ Quản lý cửa hàng
- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ được cấp phát cho cửa hàng (có phiếu bàn giao đầy đủ).
- Order Văn phòng phẩm, và các công cụ dụng cụ cho cửa hàng.
- Kiểm tra bảo quản hàng hóa.
- Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của shop do mình quản lý
b/ Quản lý nhân viên bán hàng
- Hàng tuần sắp xếp ca làm việc cho nhân viên bán hàng.
- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên trong ca làm việc.
- Phân bổ nhân viên bán hàng, nhân viên kiểm hàng, nhân viên lấy hàng...hợp lý, công bằng.
- Giám sát nhân viên bán hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi của công ty.
- Triển khai nội dung yêu cầu trong cuộc họp hàng tuần đến toàn thể nhân viên bán hàng.
c/ Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng
- Kiểm soát theo dõi doanh thu bán hàng hằng ngày.
- Báo cáo doanh số bán hàng của nhân viên và đối chiếu với kế toán để xử lý.
- Kiểm tra việc xuất nhập hàng hóa theo đúng quy định (kết nhập, kết xuất, báo cáo phát sinh
cho kế toán.)
d/ Huấn luyện và phát triển đội ngũ
- Hướng dẫn đào tạo nhân viên những nội quy, quy định tại cửa hàng.
- Thực hiện tuyển dụng nhân viên đảm bảo nhân sự cho cửa hàng.
- Đào tạo nhân viên mới.
- Hướng dẫn và kiểm tra việc trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo khu vực, theo mã hàng,
đủ size số hoặc theo yêu cầu cấp trên.
e/ Đảm bảo hài lòng khách hàng
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân
viên bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên để tăng doanh thu bán hàng.
f/ Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm/Thâm niên/ Học vấn
+ Tốt nghiệp đại học/cao đẳng hoặc đã hoàn thành chương trình học ra trường và đi làm
+ Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1-2 năm trong hệ thống bán lẻ, thời trang
- Phù hợp văn hóa
+ Đam mê phục vụ khách hàng với sự tận tâm
+ Tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc
+ Luôn đặt mình làm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề mà không chỉ tay đổ lỗi
+ Luôn cam kết sự trọn vẹn với mục tiêu, nói A làm A
+ Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc
- Kỹ năng khác
+ Kỹ năng giao tiếp tốt
+ Kỹ năng chăm sóc khách hàng và xử lý tình huống
+ Kỹ năng làm việc đội nhóm và quản lý hiệu suất
+ Kỹ năng lập kế hoạch và phân bổ mục tiêu
+ Kỹ năng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7,000,000 – 9,000,000 VNĐ
Thu nhập: Up to 15,000,000 VNĐ (Lương cơ bản + Thưởng doanh thu + Thưởng hiệu suất + Phụ cấp 30k/ngày)
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh
Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty
Được hưởng chế độ BHXH, phép năm…theo quy định Bộ luật lao động
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C25-28 Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

