Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - R3 - 10A Royal City, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý hoạt động của cửa hàng, nhân viên bán hàng.

· Nắm bắt được tình hình bán hàng, quản lý doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng.

· Giao tiếp, xử lý các tình huống khiếu nại, thắc mắc của khách hàng tốt.

· Phiên dịch cuộc họp (nếu có)

. Các nhiệm vụ khác...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Biết tiếng Hàn, khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn tốt.

· Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

· Có kỹ năng quản lý, làm việc chủ động.

· Gửi cv bằng tiếng Hàn vào mail

Tại CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN Thì Được Hưởng Những Gì

· Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ

· Xét tăng lương hằng năm.

· Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin