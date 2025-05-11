Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B2

- R3

- 10A Royal City, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý hoạt động của cửa hàng, nhân viên bán hàng.
· Nắm bắt được tình hình bán hàng, quản lý doanh thu bán hàng hằng ngày của cửa hàng.
· Giao tiếp, xử lý các tình huống khiếu nại, thắc mắc của khách hàng tốt.
· Phiên dịch cuộc họp (nếu có)
. Các nhiệm vụ khác...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Biết tiếng Hàn, khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn tốt.
· Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
· Có kỹ năng quản lý, làm việc chủ động.
· Gửi cv bằng tiếng Hàn vào mail

Tại CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN Thì Được Hưởng Những Gì

· Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
· Xét tăng lương hằng năm.
· Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN

CÔNG TY TNHH LEGEND HEROES VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2-R3-10A Royal City, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

