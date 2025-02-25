Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS
- Hồ Chí Minh: sáng 8h30
- >18h00 Nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần. Mừng sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau. Khám sức khỏe định kỳ. Tham quan nghỉ mát hàng năm., Quận 3
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Lập báo cáo và gửi báo cáo doanh số, kế hoạch công việc, danh sách khách hàng,... định kỳ hàng tuần, hàng tháng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng đang có, tìm kiếm các mối khách hàng mới.
Sắp xếp các vị trí trưng bày đẹp.
Kiểm tra tồn kho và date sản phẩm, đảm bảo hàng hóa đầy đủ và đúng chất lượng theo quy định.
Báo cáo kịp thời các hàng hóa trong kho đang quản lý khi có hàng cận date, hàng lỗi, hay rách hỏng tem nhãn.
Tiếp nhận thông tin, phản ánh khách hàng về sản phẩm. Thông tin và đề xuất hướng giải quyết với cấp trên.
Nắm vững thông tin công ty, thông tin sản phẩm để tư vấn giới thiệu tới khách hàng.
Cập nhật danh mục hàng hóa bán ra, hồ sơ khách hàng hàng ngày.
Cập nhật bán hàng trên trang thương mại điện tử.
Đề xuất các chương trình khuyến mãi, phương án cải tiến công việc hiệu quả hơn.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, từ 25- 30 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc quản lý cửa hàng
Kĩ năng giao tiếp và teamwork tốt.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI