Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: sáng 8h30

- >18h00 Nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần. Mừng sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau. Khám sức khỏe định kỳ. Tham quan nghỉ mát hàng năm., Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lập báo cáo và gửi báo cáo doanh số, kế hoạch công việc, danh sách khách hàng,... định kỳ hàng tuần, hàng tháng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng đang có, tìm kiếm các mối khách hàng mới.
Sắp xếp các vị trí trưng bày đẹp.
Kiểm tra tồn kho và date sản phẩm, đảm bảo hàng hóa đầy đủ và đúng chất lượng theo quy định.
Báo cáo kịp thời các hàng hóa trong kho đang quản lý khi có hàng cận date, hàng lỗi, hay rách hỏng tem nhãn.
Tiếp nhận thông tin, phản ánh khách hàng về sản phẩm. Thông tin và đề xuất hướng giải quyết với cấp trên.
Nắm vững thông tin công ty, thông tin sản phẩm để tư vấn giới thiệu tới khách hàng.
Cập nhật danh mục hàng hóa bán ra, hồ sơ khách hàng hàng ngày.
Cập nhật bán hàng trên trang thương mại điện tử.
Đề xuất các chương trình khuyến mãi, phương án cải tiến công việc hiệu quả hơn.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp chuyên ngành kinh doanh, kế toán, dụ lịch, marketing hoặc các ngành liên quan
Nam/nữ, từ 25- 30 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc quản lý cửa hàng
Kĩ năng giao tiếp và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 11.5 triệu VND trở lên
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LADOFOODS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 221 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

