Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67

- 69 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P. 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng
- Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng
- Vận hành ca
- Phỏng vấn, xếp lịch, đào tạo nhân viên trong cửa hàng
- Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng
- Làm báo cáo tuần / tháng/ quý cho cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng vị trí quản lý tại các nhà hàng, chuỗi thức ăn nhanh
ít nhất 6 tháng
Hiểu biết về ngành thực phẩm/ nhà hàng
thực phẩm/ nhà hàng
Kỹ năng quản lý tốt, học hỏi nhanh, không ngại cực, tác phong nhã nhặn, phù hợp với quy chuẩn ngành dịch vụ
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng công ty

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền cơm
Phụ cấp ca tối 30% mức lương cơ bản
Phụ cấp tiền điện thoại (tùy cấp bậc)
Nhân lương các ngày Lễ/Tết, lương tháng 13
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (từ 6 tháng test năng lực)
Tham gia bảo hiểm 100% lương cơ bản
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng/ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 15B/8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

