Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24…, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp hàng hoá, hướng dẫn khách hàng xem sản phẩm. Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.
Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày.
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên.
Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng…Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trước đó.
Có niềm đam mê thời trang, yêu thích công việc bán hàng.
Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.
Đáp ứng được thời gian làm việc: Ca xoay 8 tiếng/ngày, được off 1 ngày/ 1 tuần

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

