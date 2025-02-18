Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24…, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp hàng hoá, hướng dẫn khách hàng xem sản phẩm. Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.

Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày.

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên.

Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng…Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trước đó.

Có niềm đam mê thời trang, yêu thích công việc bán hàng.

Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.

Đáp ứng được thời gian làm việc: Ca xoay 8 tiếng/ngày, được off 1 ngày/ 1 tuần

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

