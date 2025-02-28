Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tháng 13,... Thưởng vào các dịp lễ tết, thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, theo doanh số.... - Phụ cấp các loại - Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. - Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. - Chương trình đánh giá đào tạo định kỳ kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm...cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. - Xét duyệt lương

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

1. Quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa hàng / showroom trang sức cao cấp:

- Đảm bảo cửa hàng đạt doanh số Công ty phân bổ.

- Tổng hợp các báo cáo bán hàng hàng ngày theo từng thông số cụ thể bao gồm doanh số, khách hàng, lợi nhuận, sản phẩm,...

- Trưng bày, giám sát và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hàng hóa của các quầy được giao.

2. Quản lý, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên tại cửa hàng:

- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp

- Đảm bảo nhân viên bán hàng tại cửa hàng nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và quy định Công ty

- Sắp xếp phân ca điều phối công tác bán hàng tại Trung tâm hàng ngày

3. Chăm sóc khách hàng:

- Nắm bắt tâm lý và thị hiếu khách hàng.

- Trực tiếp giải đáp và xử lý mọi khiếu nại thắc mắc của khách hàng trong thẩm quyền được giao.

- Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

4. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao..

Địa điểm làm việc: 1 trong những cửa hàng tại TP.HCM của công ty.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt

- Giải quyết tình huống nhanh nhẹn, chủ động

-Khả năng tổ chức sắp xếp và triển khai công việc tốt

- Đam mê với nghề, thật thà, trung thực, trách nhiệm cao

- Tác phong chuyên nghiệp, năng động

Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 16 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin