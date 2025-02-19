Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
CÔNG TY CHUẨN BỊ THÀNH LẬP Ở QUẬN 7 CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN QUẨN LÝ BIẾT TIẾNG HÀN
- Quản lý, tìm kiếm và mua bán các sản phẩm nguyên liệu, thực phẩm Hàn Quốc.
- Các công việc văn phòng khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tiếng Hàn (không yêu cầu bằng cấp)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực phân phối thực phẩm
- Trung thực, thật thà, nhanh nhẹn, biết học hỏi
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, ppt v.v...
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 13 triệu trở lên (có thể thương lượng khi phỏng vấn)
- Phụ cấp cơm trưa: 700.000đ/tháng
- Thời gian thử việc: 3 tháng
- Ngày nghỉ, lễ tết: theo lịch nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI Á
